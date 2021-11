Nuovo Stadio Milano, approvata la dichiarazione di pubblico interesse

La Giunta Comunale ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per il progetto di costruzione del nuovo stadio di Milano. Avanti tutta

I quotidiani sportivi questa mattina in edicola parlano del nuovo stadio di Milano. Questo perché ieri la Giunta Comunale ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per la costruzione del nuovo impianto sportivo voluto da Milan e Inter in zona San Siro. Un nuovo stadio che, una volta terminato, manderà in pensione il 'Giuseppe Meazza' (il quale verrà demolito soltanto in parte e destinato ad altro utilizzo).