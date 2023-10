Come sarà fatto il nuovo stadio del Milan? Tutte le anticipazioni

La forma del nuovo stadio del Milan è da definire, ma sembra si vada verso un rettangolo ovalizzato, con lati lunghi squadrati e le curve arrotondate. La capienza sarà di 70mila spettatori. Ripartiti, però, su due anelli, e non su come avviene - attualmente - allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Curve e tribune saranno molto vicine al campo e più verticali possibili. Più o meno, come i 38 gradi di inclinazione del 'Muro Giallo' dei tifosi del Borussia Dortmund.

Impianto con ristoranti e negozi. Nell'area anche un'arena/teatro — Tutti i settori del nuovo stadio del Milan, ha proseguito la 'rosea', avranno spazio per i disabili. Al suo interno, ci saranno i 'corridoi' da impianto internazionale con ristoranti e negozi. Il tetto dello stadio non coprirà il campo che non sarà retrattile. Interessante, poi, la gestione dell'area in cui sorgerà l'opera. Oltre a store, museo, nuova sede e hotel del Milan, infatti, è prevista anche la realizzazione di un'arena da 3-4mila posti, pensata per accogliere concerti e spettacoli teatrali. Mercato Milan, gli occhi di Moncada sul gioiello mondiale >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.