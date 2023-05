Nuovo Stadio, Sala: “La Maura? Difficile. Lo sa anche il Milan”

Ieri Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sulla possibile costruzione del nuovo stadio del Milan. Le parole di Sala, qui di seguito, sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. «In un paio di mesi la questione sarà chiara. Se dovessero porre un vincolo sul secondo anello del 'Meazza' sarebbe un problema - ha spiegato il Primo Cittadino meneghino sul progetto di uno stadio condiviso con l'Inter a 'San Siro' - . Questo vuol dire che le squadre probabilmente decideranno di andare o a Sesto San Giovanni o a Rozzano. È un dramma? No ma non è una bella cosa dal mio punto di vista. L’idea La Maura? È difficile, lo sa anche il Milan». Milan, nuova pretendente per Origi >>>