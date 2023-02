Nuovo stadio, Milan e Inter a Palazzo Marino. Sala: “Facciamo chiarezza”

Milan e Inter in mattinata al Comune di Milano per parlare del nuovo stadio con il Sindaco Giuseppe Sala. Ecco come stanno per ora le cose

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Milan e Inter siano attesi questa mattina a Palazzo Marino dal Sindaco Giuseppe Sala per parlare, ancora una volta, della possibile costruzione del nuovo stadio cittadino. Il progetto della 'Cattedrale' per rossoneri e nerazzurri, di fatto, è fermo ad un binario morto e, secondo la 'rosea', negli ultimi giorni la tensione tra i due club è salita a livelli molto alti.

Nuovo stadio: Milan e Inter in Comune. Sala vuole vederci chiaro — Da un lato, la voglia del Milan di realizzare un nuovo stadio tutto rossonero. Dall'altro, la delusione dell'Inter per la 'fuga' dei cugini e la possibilità di muoversi in autonomia per una soluzione tutta nerazzurra. Per Sala il summit di oggi è necessario proprio per chiarire le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni secondo cui entrambe le squadre avrebbero puntato altre zone oltre a quella di San Siro, identificata nel progetto iniziale.

«Ho chiamato i due club e ho chiesto di venire da me - ha ieri spiegato Sala a margine di un evento in Comune -, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme».

La strategia del Milan per il nuovo stadio — Paolo Scaroni, Presidente del Milan ed Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, saranno quindi in mattinata. Palazzo Marino: nonostante le ultime incertezze, i rapporti tra loro restano molto cordiali. Il Diavolo, da questo summit, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si attende soltanto un incontro istituzionale, chiarificatore ma non risolutivo. I rossoneri valutano altri piani per il nuovo stadio tutto del Milan: oltre all'area dell'ippodromo La Maura, privata e piena di verde, anche Sesto San Giovanni, San Donato Milanese e Rozzano.

L'Inter, invece, che sostiene di mantenere aperto il dialogo con Gordon Singer, fondatore di Elliott, per il nuovo stadio comune in zona San Siro, come se nulla fosse cambiato, oggi vuole verificare la strategia di RedBird. Nel caso le strategie non coincidessero, potrebbe verificarsi lo strappo definitivo del protocollo di intesa firmato quattro anni e mezzo fa. Per giunta in una sede istituzionale.

L'Inter ha un progetto alternativo tutto suo. Ma è segreto — Per la 'rosea', è filtrata la delusione di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, per il mancato dialogo con Gerry Cardinale, managing partner di RedBird. Oggi, però, Antonello terrà riservato il progetto alternativo di uno stadio tutto dell'Inter nel Comune di Milano. Questo perché l'area appartiene ad una privato ed è stato stipulato un accordo di riservatezza con il suo proprietario. Milan, intrigante idea per il vice Bennacer >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!