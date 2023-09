Nuovo Stadio, lettera ufficiale del Comune a Milan e Inter: il punto

Milan e Inter, come si ricorderà, hanno presentato - per la prima volta nel 2019 - un progetto congiunto per un nuovo stadio. La 'Cattedrale' dello studio Popolous avrebbe preso vita, sempre in zona San Siro, nell'area immediatamente adiacente all'attuale impianto sportivo, lo stadio 'Giuseppe Meazza'. Il quale, a sua volta, sarebbe stato quasi totalmente demolito.