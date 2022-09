Nuovo Stadio per Milan e Inter, l’idea di Cardinale sulla questione

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sta per tornare in Italia. In agenda ha delle priorità. Come la costruzione del nuovo stadio

Daniele Triolo

Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, sta per tornare in Italia e affrontare la questione del nuovo stadio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarebbe una delle sue priorità.

Milan, Cardinale a favore della realizzazione del nuovo stadio

Sarà un tema importante nei prossimi mesi, sicuramente l'argomento più importante sotto l'aspetto finanziario. Mercoledì 28 settembre, come noto, si aprirà il dibattito pubblico sul nuovo impianto sportivo da costruire in zona San Siro.

Le previsioni sulla vicenda, ha sottolineato la 'rosea', sono complesse ma non impossibili. Ci sono buone possibilità, infatti, che si arrivi alla totale demolizione dello stadio 'Giuseppe Meazza' ed alla costruzione della 'Cattedrale' di Milan e Inter.

Per Cardinale, che, in passato, ha avuto un ruolo nella costruzione dello stadio dei Dallas Cowboys, franchigia della NFL statunitense, la realizzazione di un nuovo stadio per il Milan, che incrementi di molto il fatturato annuo, è considerata di vitale importanza. Milan, si va verso il rinnovo di Pioli: tutti i dettagli >>>