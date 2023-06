Nuovo Stadio Milan, ecco quanto incasserebbe il Comune di San Donato

Nella sua edizione odierna, Il Cittadino intitola: "San Donato, l'operazione per il nuovo stadio del Milan dovrebbe portare 40 milioni per il Comune". Una copiosa cifra che il Milan di Gerry Cardinale verserebbe nelle casse del Comune di San Donato Milanese per la costruzione del nuovo Stadio sull' Area San Francesco . Un contributo economico calcolato sulla base del valore dell’investimento.

Nuovo Stadio Milan - San Donato il luogo prescelto

È ormai chiaro agli occhi di tutti che il Milan abbia scelto l'area San Francesco di San Donato Milanese che luogo per la sua prossima dimora. Fattore che ad oggi ha portato il Diavolo ad accantonare le altre opzioni quali La Maura e Sesto San Giovanni. I rossoneri potranno contare anche su alcune realtà sportive del territorio locale, che hanno promosso l'iniziativa del club di Via Aldo Rossi al fine di ergere il nuovo stadio. Ex Milan, Inzaghi rivela: "Ho smesso per Allegri" >>>