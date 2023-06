Stadio Milan, San Donato in pole: Cardinale pronto a investire un miliardo

Il club, secondo la rosea, è sempre più deciso a scegliere l’area San Francesco per costruire il suo nuovo stadio : è la priorità nel business di Gerry Cardinale. Un investimento sul quale è pronto a impegnare un miliardo di euro. Nell’ultimo incontro il Milan ha ribadito la propria volontà, il Comune si è detto affascinato dall’idea. Ora è San Donato che deve rispondere. Il Milan è anche alla ricerca di uno sponsor per dare un nome allo stadio. San Donato, e l’area di San Francesco nello specifico, avrebbe accesso diretto alla tangenziale e possibilità di raggiungere lo stadio anche con metropolitana e ferrovia. Altri vantaggi: l’area ha già una destinazione d’uso sportivo ed è privata.

Una priorità

Lo stadio resta una priorità per il Milan, oltre all'Allianz Arena di Monaco, di proprietà del Bayern: la casa degli Yankees a New York, quella di Dallas e Cleveland. Tutti impianti che Cardinale e il suo team hanno contribuito a realizzare. A Milano il progetto è seguito insieme al presidente Paolo Scaroni e all'a.d. Furlani. Stadi nuovi, pieni e sempre vivi sono fondamentali per l'idea di sviluppo del numero uno di RedBird. Non solo calcio, ma anche entertainment, intrattenimento.