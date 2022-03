Nuovo Stadio, Milan e Inter aprono al dibattito pubblico | News

Secondo l'edizione odierna de 'La Repubblica', Milan e Inter avrebbero aperto al dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo stadio

Novità importanti riguardo la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Repubblica', Milan e Inter hanno detto sì al dibattito pubblico sul nuovo San Siro. Lo hanno scritto i due club attraverso una lettera destinata al Comune di Milano e l'obiettivo è quello di concludere il processo entro fine ottobre. Una fase di stallo sciolta, con i rossoneri e i nerazzurri che dovranno predisporre entro fine aprile il dossier necessario per far partire la consultazione. Un passo in avanti, dunque, rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane, con Milan e Inter che avrebbero tenuto in considerazione di realizzare il nuovo impianto a Sesto San Giovanni. Ipotesi ancora sul tavolo, ma molto difficile che si possa realizzare.