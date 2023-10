Nuovo stadio Milan a San Donato: garanzie sulle infrastrutture

Il Milan vuole costruire il suo nuovo stadio a San Donato Milanese. Come riferisce Il Cittadino, per chiedere garanzie sulle infrastrutture necessarie per rendere sostenibile l’opera, il capogruppo della Lega del Comune di San Donato, Nicola Forenza, ha parlato con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, con delega agli stadi e coordinatore del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Facendo ciò ha ottenuto la promessa che verrà data la massima attenzione alle nuove infrastrutture per lo stadio. Secondo la Lega, il nuovo impianto rossonero potrebbe essere l'occasione giusta per riqualificare l'area e creare anche nuovi posti di lavoro. Il piano sarebbe quello di studiare il progetto nei minimi dettagli e facendo le proprie richieste e correzioni per migliorarlo a favore della cittadinanza. LEGGI ANCHE: Milan, il parere di Rummenigge sullo scudetto rossonero di due stagioni fa