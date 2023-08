Nuovo stadio Milan, a settembre il progetto per San Donato

Come riporta l’edizione odierna de Il Cittadino di Lodi, il mese più caldo per la questione nuovo stadio del Milan a San Donato potrebbe essere settembre quando la giunta comunale del Comune si attenderebbe di visionare il progetto del nuovo impianto. Come ricorda Calcio e Finanza, il Milan ha prelevato il 90% delle quote della società Sportlifecity, e potrebbe già costuire, ora bisogna però presentare tutte le carte inerenti al progetto stadio. Intanto si starebbe muovendo i comitati del “No Stadio” che vorrebbero visionare i progetti, per evitare il rischio di un impatto ambientale troppo alto della nuova struttura del Milan. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, è già aria di derby. Le nuove opzioni di Pioli e Inzaghi