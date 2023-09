Stadio Milan, progetto da 70 mila posti: prima partita nel 2028/29

Ieri il Milan , come scrive La Gazzetta dello Sport, ha compiuto il primo vero, grande passo ufficiale verso il nuovo stadio , presentando al Comune di San Donato Milanese la proposta di variante urbanistica necessaria per proseguire nel progetto sull’area San Francesco. Previsti svariati interventi di miglioramento per l’utilizzo delle aree verdi del Parco Sud, con un verde fruibile che salirebbe dagli 80 mila metri quadri della precedente proposta a circa 235 mila.

Stadio Milan, 70 mila posti previsti

Ieri, si legge, sono state chiarite diverse caratteristiche: stadio da 70 mila posti con gradinate più profonde e sedute più generose per un impianto adatto anche per eventi, concerti e altri sport. Vicino lo store e una zona d'intrattenimento per i tifosi. Entro i prossimi due mesi il Comune di San Donato presenterà la proposta alla Regione, che proseguirà il dialogo col Milan. Il timing immaginato dal club: progetto approvato per la primavera 2025, inizio lavori a ottobre dello stesso anno, Milan in campo a partire dalla stagione 2028-29.