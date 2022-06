Nuovo stadio, ecco qual è il duplice piano di RedBird per il Milan

Per RedBird di Gerry Cardinale, nuovo azionista di maggioranza del Milan, il nuovo stadio è fondamentale. Ma dove si farà? Le ultime news

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del duplice piano sul nuovo stadio che RedBird, il fondo di investimenti statunitensi che ha appena acquistato il Milan, ha in mente per il futuro del club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, infatti, per Gerry Cardinale il nuovo stadio deve essere realizzato assolutamente. Si tratta di un asset fondamentale per incrementare i ricavi del Milan nei prossimi anni.

Il progetto presentato da Elliott insieme all'Inter, però, ovvero quello di un nuovo impianto sportivo in zona San Siro, che sorgerebbe di fianco al 'Giuseppe Meazza' (il quale verrebbe per gran parte demolito) non è ancora decollato. E, ad onor del vero, non si capisce se mai lo farà. Allora RedBird avrebbe deciso che nel caso in cui questo 'piano A', ovvero quello del nuovo stadio condiviso, dovesse prendere definitivamente piede, si farebbe l'impianto senza problemi a San Siro con l'Inter.

In caso contrario, invece, ovvero quello di un 'trasferimento forzato' a Sesto San Giovanni ('piano B'), il Milan costruirebbe il nuovo stadio da solo. Senza i nerazzurri. Questo, quindi, è il duplice scenario che si va delineando. Cardinale, nella sua prima visita a Milano, prima ancora della stipula del 'signing' per l'acquisto delle quote di maggioranza del club rossonero, aveva visionato a Sesto l'area dismessa dell'ex Falck.

Il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, morde il freno. Non vede l'ora di riqualificare area, città e territorio con il nuovo stadio del Milan. Il Primo Cittadino di Milano, Giuseppe Sala, preso tra mille fuochi, ha domandato pubblicamente un chiarito a Milan e Inter. "Se hanno cambiato idea sullo stadio, lo dicessero". No, l'Inter non ha cambiato idea: i nerazzurri faranno l'impianto con il Milan, se a San Siro. Resteranno nell'iconico 'Meazza', da soli, se il Diavolo cambierà invece casa.