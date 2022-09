Nuovo stadio, Cattedrale da 63 mila posti: pochi visti i dati

Nell'articolo a cura di Stefano Scacchi apparso stamane tra le colonne di Tuttosport, vengono elencati alcuni numeri relativi all'affluenza di pubblico registrata a San Siro in questo primo scorcio di stagione dai tifosi di Milan ed Inter. Per quanto riguarda le sfide di campionato, la media spettatori tenendo in considerazione entrambe le tifoserie è di 71.395; 60.146 se parliamo di Champions League. Sempre secondo il noto quotidiano sportivo, tra i fattori di questo dato che a prima vista può sembrare strano, c'è sicuramente il fattore economico: più accessibile per le sfide italiane piuttosto che per quelle europee. Sempre lo stesso articolo sottolinea come sia lecito il dubbio che uno stadio con capienza massima fissata a 63 mila posti (La Cattedrale) sia stato tarato per una fascia di prezzi più europea che italiana.