Nuovo Stadio, dai 65 mila posti a San Siro demolito: quello che c’è da sapere

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un approfondimento al Nuovo Stadio che accoglierà Milan e Inter nel futuro prossimo. Mercoledì è iniziato il dibattito pubblico in Comune, che rappresenta il primo passo per dare il via all'inter che porterà all'inaugurazione finale. I club hanno presentato il nuovo dossier che riguarda diverse tappe che vanno dalla demolizione di San Siro alla capienza del nuovo impianto. Ecco come stanno le cose.

San Siro

Il tema San Siro è forse quello più caldo. Mantenimento o demolizione totale? L'idea di Milan e Inter è chiarissima. Ristrutturarlo è impossibile: come si farebbe a giocare le partite in uno stadio che dovrebbe trasformarsi in un cantiere? Inoltre il progetto prevede la demolizione totale del 'Meazza' e non più la 'rifunzionalizzazione' di una sua parte. La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 verrà celebrata qui; nel frattempo inizieranno i lavori del Nuovo Stadio che si spera verrà inaugurato nel 2027-2028. Da qui la demolizione che potrebbe durare un anno e mezzo e vedrebbe il suo termine nel 2030.

La forma del Nuovo Stadio

Il progetto di Popolous resta, anche se è stato modificato abbastanza. La Cattedrale tutta vetri ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II ha lasciato spazio ad una costruzione ovale che ha ancora una parte in vetro, ma meno marcata. Colpa della modifica delle volumetrie secondo le richieste del Comune che ha costretto a ripensare lo stadio.

Capienza Nuovo Stadio

Milan e Inter fanno il pienone praticamente sempre: scendere a 60-65 mila posti non sarebbe un rischio? La posizione dei club è chiara: la media-spettatori è storicamente vicina ai 60 mila, quindi non ci sarebbero rischi di aumento di prezzo per i biglietti e di non trovarne vista la troppa richiesta.

Quando inizieranno i lavori?

Il dibattito pubblico è uno snodo cruciale: si chiuderà il 18 novembre e, entro due mesi, si arriverà alla compilazione del dossier finale. Milan e Inter vogliono iniziare nel 2023, con la definizione del progetto che durerebbe un anno. L'apertura del cantiere, sperano i club, avrebbe inizio nel primo semestre del 2024.

L'idea Sesto è tramontata?

L'accelerata per la costruzione del Nuovo Stadio è evidente: per questo motivo l'ipotesi della costruzione in quel di Sesto San Giovanni sta diventando sempre più remota.