Nuovo San Siro, la posizione del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrivano novità importanti per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ il Comune di Milano ha approvato un ordine del giorno per fare chiarezza sulla proprietà del club. I rossoneri hanno fatto sapere di essere pronti a collaborare per chiarire i dubbi dell’amministrazione milanese. Il Milan pensa al dopo-Ibra: ecco il possibile erede >>>