Milan, oggi il nuovo CdA: entra Cardinale. Resta Presidente Scaroni

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan oggi avrà un nuovo CdA. Operazione necessaria in seguito alla cessione del club da Elliott Management Corporation della famiglia Singer a RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Proprio quest'ultimo, managing partner del fondo che ha rilevato la maggioranza della società rossonera, salvo sorprese diventerà un Consigliere d'Amministrazione del Milan.