Nuovo allenatore Juventus, spunta la clamorosa idea Simone Inzaghi

La Juventus avrebbe in mente una clamorosa idea per la panchina qualora non dovesse arrivare Antonio Conte, tecnico che, nelle ultime ore, sembra avvicinarsi alla conferma al Napoli. Secondo quanto riferito, infatti, da 'Il Messaggero' oggi in edicola, i bianconeri sarebbero infatti pronti a virare su Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Inter, come nuovo allenatore della 'Vecchia Signora'.