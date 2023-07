'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri mattina PUMA e AC Milan abbiano presentato la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2023-2024. Una divisa disegnata per esaltare «il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano». Oltre che dotata di una tecnologia all’avanguardia.