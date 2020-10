News Milan – Coronavirus, Bonera positivo. Nessun allarme per il derby

Bonera positivo al Covid-19

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuovo caso di coronavirus in casa Milan: nella giornata di ieri Daniele Bonera, componente dello staff di Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato rossonero su acmilan.com: “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i contatti tra Bonera e i calciatori non vengono considerati ravvicinati, quindi la situazione non è considerata dal Milan da ‘allarme rosso’. Il fattore di rischio rimane elevato, ma – va ricordato – allenatore e staff hanno spogliatoi separati e dedicati. Niente paura, dunque. Si proseguirà con il protocollo consueto: Bonera resterà a casa in isolamento, mentre chi è a Milanello sarà monitorato costantemente e con ancora più attenzione. Nessun allarme rosso quindi n vista del derby Inter-Milan in programma sabato alle ore 18. Anzi, si aspetta con fiducia la negativizzazione di Leo Duarte, trovato positivo al Covid il 23 settembre scorso. UN PO’ DIVERSA, INVECE, LA SITUAZIONE IN CASA INTER >>>