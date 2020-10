Coronavirus, tutti negativi gli ultimi tamponi dell’Inter

Ultime Notizie Milan: Inter, tamponi tutti negativi

MILAN NEWS – Arrivano buone notizie per l’Inter. Gli ultimi tamponi, quelli eseguiti nella giornata di ieri, non hanno riscontrato nuove positività al Coronavirus nel gruppo squadra nerazzurro. La squadra è in isolamento ad Appiano Gentile e sta continuando a lavorare, ovviamente senza i tanti Nazionali e senza i giocatori che, invece, nei giorni scorsi hanno ricevuto esito positivo. Loro, nonostante le nuove disposizioni nel nuovo DPCM relativamente alla quaranta ridotta, non hanno molte possibilità di recupero per sabato. Alessandro Bastoni infatti deve sperare di ottenere un tampone negativo e difficilmente potrà andare oltre la panchina, mentre praticamente certo di non esserci è Milan Skriniar. Sono sei, dunque, gli assenti causa virus.

