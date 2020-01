Coppa Italia, Milan-Spal: prezzi bassi e 30mila spettatori previsti

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, i tifosi del Milan risponderanno presente in occasione di Milan-Spal di Coppa Italia. Già prima della gara contro il Cagliari era stato aperto il secondo anello di San Siro a causa delle richieste di un pubblico non vuole abbandonare la squadra. Inoltre, i prezzi bassi stabiliti dal club hanno aiutato a far sì che gli spettatori previsti siano almeno 30 mila. Biglietti a 5 euro per giovani, studenti e abbonati. Intanto la Roma si inserisce per Matteo Politano e sorpassa il Milan, continua a leggere >>>

