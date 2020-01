Coppa Italia, Milan-Spal: Ibrahimovic partirà dal primo minuto

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, Zlatan Ibrahimovic non si riposerà contro la Spal in Coppa Italia, ma verrà schierato dal primo minuto come a Cagliari. Il quotidiano sottolinea che lo svedese ha bisogno di accumulare minuti nelle gambe e, per questo motivo, Krzysztof Piatek partirà nuovamente dalla panchina. Intanto il polacco è sempre più vicino alla Premier League, continua a leggere >>>

