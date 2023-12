Newcastle-Milan, le probabili formazioni: Theo centrale, ritorna Leao

Qui Milan - Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, dovrà fare a meno del secondo portiere Marco Sportiello e dei difensori Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Mattia Caldara e Simon Kjær. Inoltre, non potranno essere del match Ismaël Bennacer e Luka Romero, che non figurano in lista UEFA. Scelte obbligate in difesa, con la conferma di Theo Hernández da centrale per la terza partita consecutiva. Recuperati, però, in attacco Rafael Leão (giocherà titolare) e Noah Okafor (partirà dalla panchina). Ecco, dunque, le probabili formazioni di Newcastle-Milan di Champions.