Newcastle-Milan, Pioli: “Primo bivio dell’annata” | Champions League News

«Abbiamo solo una possibilità, un obiettivo: vincere la partita. So che la squadra farà di tutto per riuscirci, così come ovviamente sappiamo cosa ci aspetta: un avversario molto forte che in casa ha perso solo contro Liverpool e Borussia Dortmund, un ambiente caldissimo ...».

Pioli ha anche avuto modo di parlare del ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan nel ruolo di consulente per conto di RedBird e Gerry Cardinale: «Ci siamo sentiti al telefono. Sono convinto che Zlatan sarà un valore aggiunto per tutti noi: è stato sempre al top, sa affrontare le sfide con caparbietà, determinazione e intelligenza».

"Vicino a Tonali: nessuno poteva immaginare tutto questo" — Non poteva mancare, ovviamente, un passaggio in conferenza su Sandro Tonali, ex giocatore del Milan oggi al Newcastle, squalificato per 10 mesi dalla Giustizia Sportiva per aver piazzato scommesse sul calcio su piattaforme illegali. Tante le domande giunte a Pioli sui problemi di Tonali e anche qualche allusione al fatto che il club o qualche suo tesserato potesse sapere o almeno intuire delle difficoltà del centrocampista.

«A Sandro sono molto vicino. Con noi ha dimostrato sempre applicazione e volontà. Purtroppo è caduto in una cosa delicata, mi auguro che questa esperienza gli possa servire per fare meglio in futuro. Certo, per un allenatore non è facile entrare nella vita privata di un calciatore... Sulle sue qualità non ci sono dubbi: quando l’ha preso, il Newcastle ha fatto un affare. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo in seguito», ha chiosato Pioli. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, una coppia di assi per centrocampo e attacco >>>

