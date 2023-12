Milan, si avvicina il ritorno di Kjaer. Ecco quando potrebbe giocare

Kjaer verso il ritorno nella trasferta di Newcastle — Ma quando potrebbe tornare a giocare Kjaer per il Milan? Per la 'rosea', difficile che ciò avvenga sabato a Bergamo, dove sarà riproposto Theo Hernández al centro della difesa al fianco di Fikayo Tomori. In Champions League, però, per Newcastle-Milan di mercoledì 13 dicembre, la sua esperienza potrà diventare utilissima.

Anche perché Jan-Carlo Simic non è inserito in lista UEFA e Kjaer e Theo potrebbero dare vita, condizioni del difensore scandinavo permettendo, ad una staffetta. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada in missione per il nuovo bomber >>>

