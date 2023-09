Milan, Pioli saluta ben 14 Nazionali: i convocati e i loro impegni

Convocato dall'Ingbilterra il difensore Fikayo Tomori per le partite contro Ucraina e Scozia, ma non Ruben Loftus-Cheek, che resterà ad allenarsi a Milanello. Quindi, convocazione anche per Simon Kjær (Danimarca) per le gare contro San Marino e Finlandia; per Rade Krunić, che guiderà la Bosnia contro Liechtenstein e Islanda.

Chukwueze disputerà solo un'amichevole e tornerà prima — Tra i Nazionali del Milan troviamo anche Tijjani Reijnders (Olanda) per i match conto Grecia e Irlanda. Quindi Rafael Leão (Portogallo) per le gare contro Slovacchia e Lussemburgo e Noah Okafor (Svizzera) per le partite contro il Kosovo e lo stesso Lussemburgo. Chiosa per Luka Jović (Serbia) che sarà impegnato contro Ungheria e Lituania nelle qualificazioni a Euro 2024 e per Samuel Chukwueze.

Il nigeriano sarà anche il primo a rientrare in Italia: dovrà soltanto giocare l'amichevole contro São Tomé e Principe in programma il 10 settembre. Milan, sarà lui il prossimo bomber? Le ultime news >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.