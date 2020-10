Nazionali – Milan, Brahim Díaz brilla con la Spagna Under 21

Brahim Díaz segna in Nazionale, il Milan gongola

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sui tanti calciatori del Milan impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. Il migliore di tutti, indubbiamente, in queste prime gare disputate, è stato Brahim Díaz. Il fantasista spagnolo, infatti, ha segnato una doppietta in casa della Isole Fær Øer nel match di qualificazione agli Europei Under 21. Il Milan si gode Brahim Díaz, con la speranza che possa diventare sempre più decisivo per le sorti dei rossoneri. 62′ in campo per Rafael Leão e 83′ per Diogo Dalot in occasione della sfida vinta in casa, 4-1, dal Portogallo Under 21 contro la Norvegia. Gol, invece, ma eliminazione dalla fase finale degli Europei per Rade Krunić e la sua Bosnia. In panchina Jens Petter Hauge (Norvegia), Hakan Çalhanoglu (Turchia), Ismaël Bennacer (Algeria) e Gigio Donnarumma (Italia). 8′ per Simon Kjær nell’amichevole vinta per 4-0 dalla Danimarca contro le Isole Fær Øer mentre Franck Kessié (in gol su calcio di rigore) ed Alexis Saelemaekers (assist per Michy Batshuayi) sono stati rivali in Belgio-Costa d’Avorio 1-1. VERSO INTER-MILAN: LEGGI QUI L’INTERVISTA A FILIPPO GALLI >>>