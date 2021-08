Navas o Donnarumma? I tifosi del PSG non hanno dubbi sul titolare

Chi sarà il titolare del PSG in porta durante la stagione? I tifosi, tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma, non hanno alcun dubbio ...

Riccardo Varotto

Il PSG è alle prese con una situazione non semplice da gestire per quanto riguarda il portiere: sia Keylor Navas che Gianluigi Donnarumma vorrebbero giocare, ma c'è spazio solo per uno dei due. Sebbene l'ex Real Madrid non sia stato impeccabile fino a qui (ha già subito 5 gol in 3 partite e in alcuni non è esente da colpe), Mauricio Pochettino l'ha sempre utilizzato da titolare.

L'edizione odierna del Correre dello Sport fa sapere come i tifosi del PSG siano molto riconoscenti al portiere della Costa Rica. In un sondaggio pubblicato ieri dall'Equipe sul proprio sito, è emerso che ben il 67% dei supporters parigini vorrebbe Navas titolare. Solo il 26% ha votato per Donnarumma, mentre il 7% è ancora indeciso, un pò come il tecnico ex Tottenham.

Gigio per ora è ancora sereno e tranquillo, perché aveva messo in preventivo la presenza di Navas nel PSG: un portiere che ha vinto 3 Champions League con il Real Madrid non sarebbe stato messo da parte molto facilmente, specie dopo aver firmato anche il rinnovo di contratto. Segui con noi la diretta testuale di Sampdoria-Milan, esordio rossonero in Serie A