Il Natale del Milan di Fonseca: tanto riposo e raccomandazioni sul cenone

Chi recupera dagli infortuni si allenerà oggi e domani

Il quotidiano sportivo nazionale, ad ogni modo, ha specificato come i cancelli di Milanello, in questi giorni, non siano chiusi proprio per tutti. I giocatori che stanno lavorando per rientrare dai rispettivi infortuni, infatti, si presenteranno sia oggi sia domani per sottoporsi a terapie o a sedute differenziate in campo o in palestra.