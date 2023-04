Napoli, Spalletti chiama i tifosi: il Maradona pronto per il Milan

Napoli si prepara al ritorno di Champions League contro il Milan: Spalletti, come riportato da Tuttosport, ha chiamato a rapporto i tifosi

"Il clima nella partita di campionato contro il Milan di 10 giorni fa è stato incredibile, si sentivano solo i tifosi ospiti e i nostri litigavano tra di loro. Vedere quel tutti contro tutti è stata una roba che non potrò mai capire e che mi porterò sempre dentro. Se i miei tifosi si comporteranno di nuovo così, prendo e me ne vado".

Nel caso dell’impianto di Fuorigrotta, l’ingresso delle bandiere è formalmente vietato, perchè la procedura è complessa e scoraggiante. Un tifoso che voglia entrare allo stadio con una bandiera del Napoli, deve scrivere entro 5 giorni dalla data del match. Il disgelo è scattato, anche De Laurentiis ha capito che per accedere alle semifinali di Champions ci sarà bisogno di uno stadio Maradona che non sia semplicemente stracolmo, ma che spinga in direzione della squadra di Spalletti. Champions League, vittoria italiana? Ecco le carte del Milan