Spalletti prepara il Napoli anti-Milan: si attende Osimhen

Il Napoli , si legge, ha dimostrato di saper ripartire. Ma l’autostima riconquistata da un Milan che l’aveva persa in un campionato anonimo, è arma a doppio taglio in chiave Champions. Intanto ora c’è il Lecce, poi ci sarà tempo per concentrarsi sulla prima sfida di San Siro. E approfondire le conoscenze su movimenti e caratteristiche degli avversari. Il probabile turnover - mirato non massiccio - di venerdì nella trasferta salentina - consentirà allo staff di lavorare meglio sulle tossine accumulate anche con i viaggi dai nazionali.

Capitolo Osimhen: già sabato scorso lo stesso Victor Osimhen si è detto convinto di rientrare a San Siro, il 12 aprile, mentre staff medico e tecnico seguono con grande attenzione le sue giornate. Ieri il nigeriano si è sottoposto solo alla fisioterapia,i perché in questo tipo di infortuni il riposo diventa un rimedio efficace. Solo nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi esami per valutare la lesione distrattiva all’adduttore sinistro, emersa venerdì scorso, al ritorno dalla trasferta africana. Non c’è fretta perché si vuol essere sicuri della guarigione del problema muscolare e non è certo Lecce l’obiettivo. Ieri Osimhen ha anche incoraggiato i compagni, perché la sua è diventata una presenza da leader, non solo in campo. Spalletti è convinto che a Milano si potrà andare a giocarsela al meglio se prima in A si farà una prestazione all’altezza di questa capolista. Milan, il campionato e l’importanza di entrare nei primi 4 posti