Napoli-Milan, Tonali incontra l’idolo Gattuso: e quella chiamata tra i due…

Napoli-Milan, Tonali incontra l’idolo Gattuso

ULTIME NOTIZIE NAPOLI MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, mette in evidenza l’incontro di stasera tra Sandro Tonali e Gennaro Gattuso, l’idolo di sempre. Un rispetto che il classe 2000 ha mostrato qualche mese fa, in occasione del suo trasferimento in rossonero e della scelta del numero di maglia. Parole al miele tra i due, con Tonali che aveva il poster del mito Gattuso in cameretta. Che brividi per il classe 2000 quando Rino gli ha confidato: “Per me sei anche più forte di me“, in un dialogo che ha segnato una sorta di passaggio di consegne tra i due.

Tonali, però, ha incontrato non poche difficoltà nei primi mesi rossoneri. Il salto di qualità dal Brescia al Milan, insieme al momento di forma di Ismael Bennacer e Franck Kessie non ha aiutato il giovane talento, che sta avendo spazio in Europa League, molto meno in campionato. Per un momento, però, le questioni di campo stasera verranno messe da parte: l’emozione di Tonali nel salutare Gattuso sarà tale da far dimenticare tutto il resto. Si allontana il rinnovo di Hakan Calhanoglu: la priorità del Milan è un’altra >>>