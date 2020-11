Mercato Milan – “Rinnovo Calhanoglu lontano, la priorità è un’altra” / News

Mercato Milan, Calhanoglu si allontana

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nicolò Ceccarini, su ‘TuttoMercatoWeb’, ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu e della priorità del Milan sul mercato. Le dichiarazioni: “Il Milan e Calhanoglu sono sempre più lontani. La trattativa per il rinnovo del contratto si sta arenando anche perché tra la richiesta e l’offerta le distanze sono importanti. Il centrocampista rossonero attualmente guadagna sui 2,5 milioni di euro e vorrebbe arrivare al doppio. Il Milan al massimo potrebbe spingersi sui 3,5 milioni di euro. C’è da capire ora la strategia della società perché se le cose dovessero restare così magari potrebbe già essere valutata una cessione nel mercato di gennaio. Ipotesi a dire il vero molto difficile. Maldini e Massara cominciano a guardarsi intorno per il futuro . Szoboszlai resta una prima scelta ma la valutazione è molto alta. La priorità oggi per il Milan è un centrale difensivo, per il quale è già stato stanziato un budget in vista di gennaio”. Ecco la lista dei convocati del Milan per il match contro il Napoli >>>