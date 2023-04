Napoli-Milan, dopo la follia: il sostegno dei tifosi al Maradona

Napoli-Milan, torna il supporto dei tifosi

Prima la follia della notte, con i tifosi del Napoli sotto l'hotel del Milan. Poi il tifo genuino allo stadio. “Vogliamo 60mila leoni”, si legge, il primo striscione apparso sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta, in Curva A, un richiamo per tutto il pubblico presente al Maradona che non si è fatto attendere nella risposta. E l’atmosfera, infatti, è stata quella delle grandi notti, è tornata quella di sempre, dopo l’intesa trovata tra De Laurentiis e gli ultras azzurri. Ultras, che nella serata di ieri, per la prima volta da quando De Laurentiis è alla guida del Napoli, hanno affollato anche la tribuna centrale. Cori, applausi per il Napoli, fischi per il Milan, tamburi e tanto colore al Maradona. “Napoli” recita la coreografia apparsa nei Distinti poco prima dell’inizio del match ed era già uno spettacolo il Maradona ancor prima del fischio di Marciniak che ha dato il via ad una gara che non ha disatteso le aspettative. Una sciarpata ha colorato tutto il Maradona. LEGGI ANCHE: Milan, Leao stella assoluta e decisivo in Champions: manca solo il rinnovo