Napoli-Milan, Spalletti sostituirà gli assenti così | Champions League News

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per l'occasione, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, recupererà come noto Victor Osimhen: il centravanti nigeriano riprenderà il posto da titolare come punto di riferimento offensivo del 4-3-3 del Napoli.