Napoli-Milan, Scaroni presente: Cardinale no, mentre De Laurentiis…

Napoli-Milan, presente Scaroni

Paolo Scaroni questa sera sarà al Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Milan che può fare la storia in tutti i sensi. Il presidente rossonero, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà al fianco dei dirigenti rossoneri. Allo stadio potrebbe esserci anche Aurelio De Laurentiis: inizialmente il presidente partenopeo aveva detto che sarebbe partito per Los Angeles per affari ma, in virtù anche della pace fatta coi tifosi, potrebbe rimandare il suo viaggio e presentarsi questa sera al Vomero. Chi non ci sarà è Gerry Cardinale. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, una settimana a parlare di sportività, e poi?