Napoli-Milan, polemiche per l’arbitraggio di Orsato | Serie A News

Non si placano le polemiche arbitrali legate alla sfida di ieri sera fra Napoli e Milan. Nel mirino il direttore di gara Daniele Orsato

Il big match fra Napoli e Milan ha visto i rossoneri portare a casa tre punti fondamentali grazie alla rete siglata in avvio di ripresa da Olivier Giroud , che ha riconsegnato la vetta del campionato a Stefano Pioli .

Tante, però, le polemiche che tutt'ora stanno tenendo banco, soprattutto legate agli episodi avvenuti nel primo tempo. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea diverse situazioni controverse.

Il noto quotidiano sportivo si sofferma sul contatto tra Fikayo Tomori e Victor Osimhen , considerato regolare dall'arbitro Daniele Orsato e dal V.A.R. . Per i moviolisti, però, il centrale rossonero entra sul piede sinistro dell'attaccante azzurro, rigore evidente e grave errore del duo arbitrale.

Decisamente diversa, invece, la valutazione offerta riguardo allo scontro fra Ismaël Bennacer e Kalidou Koulibaly : secondo il giornale il centrale del Napoli fa davvero poco per poter causare un tiro dagli undici metri, così come ha sottolineato lo stesso Bennacer nel post-partita.

Insomma, tanti episodi dubbi non sanzionati da Orsato in Napoli-Milan, ma una sola certezza: in testa alla classifica di Serie A, ora, c'è il Milan di Pioli. Nuovo bomber, il Milan sceglie tra due nomi: le news di mercato >>>