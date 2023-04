Napoli-Milan, Osimhen contro Maignan: duello del gol

Napoli-Milan, duello del gol tra Osimhen e Maignan

Osimhen, si legge, in questa stagione vanta medie realizzative clamorose: 30 partite totali, 25 gol e 4 assist. Di fatto, il nigeriano ha partecipato a 29 reti, dunque in ogni gara in cui è sceso in campo è stato decisivo. L’ottavo di finale contro l’Eintracht è lì a testimoniarlo (gol nel 2-0 in Germania e doppietta nel 3-0 al Maradona), così come le otto partite di fila in rete in campionato dall’8 gennaio al 25 febbraio, quando il Napoli - con altrettante vittorie - ha di fatto chiuso la lotta scudetto.