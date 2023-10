Napoli-Milan, le mosse di Pioli per fermare il genio di Kvaratskhelia

Stefano Pioli, in vista di Napoli-Milan di stasera, ha studiato come fermare Khvicha Kvaratskhelia. Ecco come intende limitare il georgiano

Napoli-Milan, ecco come fermare Kvaratskhelia

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Pioli ha studiato le mosse per limitare il numero 77 del Napoli di Rudi Garcia. Innanzitutto, riproponendo Davide Calabria nel ruolo di terzino destro: fin qui, il capitano del Milan lo ha disinnescato in tre partite su quattro.