Napoli-Milan, Lukaku sfida l’amico Abraham con un obiettivo preciso

Tammy, invece, scalzerà per una sera il 'Bebote', Santiago Giménez , dal suo ruolo di titolare e si prenderà il proscenio. Il numero 90 rossonero giocherà (anche) per mettere in difficoltà l'allenatore sul bomber da schierare nella semifinale di andata di Coppa Italia , il primo derby contro l' Inter , in programma mercoledì a 'San Siro'.

Manca ancora tanto, però, prima c'è da giocare un Napoli-Milan di importanza capitale per le ambizioni di ambedue le squadre (Scudetto per i campani, qualificazione alla Champions League per i rossoneri), con Lukaku che vorrà prevalere su Abraham anche per un altro motivo. Il 'CorSport' ha infatti ricordato come il belga stia cercando il gol numero 400 in carriera tra club e Nazionale. Ci riuscirà stasera? In casa rossonera si spera proprio di no. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, Donadoni: “Così Conceicao può mettere Conte in difficoltà” >>>