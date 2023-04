Napoli-Milan, Krunic il jolly di Pioli: ruolo alla Kessié

Napoli-Milan: Krunic alla Kessié?

Il Milan, si legge, torna al vecchio modulo 4-2-3-1 che ha portato la squadra al titolo nella passata stagione. Pioli ha deciso di accantonare l’esperimento della difesa a tre per riabbracciare vecchie certezze in una delle trasferte più insidiose. La carta a sorpresa potrebbe essere Rade Krunic nel ruolo di falso trequartista per aggiungere uno schermo protettivo al centrocampo a due uomini composto da Tonali e Bennacer. La posizione più avanzata del mediano bosniaco sarà utile per una prima fase di pressione su Lobotka. Una scelta accuratamente pensata per provare a limitare il regista del Napoli. Krunic, inoltre, anche nel match d’andata a San Siro fu schierato sulla trequarti e servì due palloni interessanti a Giroud. Nell’unica vittoria di Pioli contro Spalletti, il Milan piazzò Kessié nel ruolo di trequartista e fu una scelta vincente da parte del tecnico rossonero. L’ivoriano ha caratteristiche diverse da Krunic ma la soluzione pensata da Pioli ricorda la vecchia scelta tattica dell'allenatore del Milan. Napoli-Milan, Leao due settimane per riprendersi il trono