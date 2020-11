Napoli-Milan, gli imprescindibili di Gattuso ai tempi rossoneri / News

I preferiti di Gattuso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, mette indietro le lancette riportando alcune parole di Gennaro Gattuso da allenatore del Milan. ‘La Rosea’ sottolinea gli imprescindibili di Rino in rossonero mettendo il punto su alcune sue dichiarazioni. “Calhanoglu ha un tiro che spacca le porta, ha una balistica che ho visto a pochi altri e di gente brava ne ho conosciuta“. Il turco poi, a sua volta, lo aveva elogiato così: “I suoi discorsi erano da pelle d’oca. E’ sincero, mi ha dato sempre fiducia e ci sentiamo spesso”. Gattuso, inoltre, aveva coccolato anche Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Sul primo disse: “Gli errori ci stanno, Gigio è già tra i migliori al mondo“. Sul capitano rossonero invece: “E’ scarso, non vale niente”. Attenzione però al seguito: “Dico così se no poi arriva qualcuno e me lo porta via“. Fu proprio l’attuale tecnico del Napoli a dargli la fascia da capitano: “Sono stato massacrato per averlo fatto capitano. Ma è un giocatore che può scrivere pagine importanti con la maglia del Milan”. Che sfida tra Napoli e Milan! Ecco i duelli più importanti in campo >>>