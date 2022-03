Napoli-Milan, in avanti tocca ancora a Giroud | Serie A News

Olivier Giroud guiderà ancora l'attacco rossonero anche in Napoli-Milan di questa sera al 'Maradona'. Non ha mai segnato finora in trasferta

Daniele Triolo

Olivier Giroud guiderà l'attacco del Diavolo anche stasera in occasione di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola.

Zlatan Ibrahimović è recuperato, sì, ma andrà soltanto in panchina. Giroud, quindi, con Napoli-Milan giocherà la sua settima gara consecutiva da titolare, contando anche le gare in Coppa Italia. Ed andrà, come noto, alla caccia del gol in trasferta che, finora, non è ancora arrivato nella sua prima stagione in rossonero.

Giroud ha già giocato a Napoli, con la maglia dell'Arsenal, segnando contro gli azzurri in Champions League. Naturalmente, però, una rete nel big match di stasera avrebbe tutto un altro senso. Il numero 9 del Diavolo, finora, va detto, ha sempre saputo segnare gol pesanti. O reti da tre punti, o utili per la rimonta. O entrambe le cose, come la doppietta all'Inter nel derby di campionato.

Dopo una vita in Premier League con tanti gol e successi, Giroud è venuto in Serie A a caccia di nuove sfide e, come si ricorderà, il suo nome era stato accostato anche al Napoli prima che, la scorsa estate, venisse al Milan. Quale migliore occasione di un match Scudetto per farsi rimpiangere dal pubblico partenopeo? Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

