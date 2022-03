Napoli-Milan, Ibrahimovic torna a disposizione di Pioli | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic andrà in panchina stasera in Napoli-Milan. Tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli dopo quasi un mese e mezzo

Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola.

Ibrahimovic ha fatto di tutto, nel corso della settimana, per essere presente in Napoli-Milan, il big match d'alta classifica che dirà tanto sulle ambizioni di Scudetto tanto dei partenopei di Luciano Spalletti quanto dei rossoneri di Stefano Pioli. È stato decisivo, di fatto, l'allenamento di ieri svolto in gruppo.

Ciò ha dato a Zlatan la certezza di poter partire con la squadra alla volta di Napoli e di poter vivere la trasferta con i propri compagni dopo oltre 40 giorni di assenza. Una notizia, questa, che ha contribuito a caricare ancora di più l'ambiente rossonero ed i giocatori di Pioli. Certi di poter contare sul loro leader carismatico, in campo e fuori.

Ovviamente, Ibrahimovic non partirà titolare in Napoli-Milan. La sua presenza in panchina, però, darà a mister Pioli la possibilità di inserire muscoli e centimetri dello svedese nella fase finale della gara. Sempre qualora ce ne fosse bisogno. Ibra, si sa, vive dell'adrenalina di queste partite.

Il match di questa sera, in uno stadio 'Maradona' tutto esaurito sarà fondamentale per la corsa del Diavolo verso il titolo. Ecco perché Ibra ha spinto sull'acceleratore per esserci. Negli ultimi due giorni, con Zlatan in campo a Milanello, i rossoneri si sono allenati con ancora più intensità.

Ibrahimovic, quindi, è di nuovo disponibile. Mancava, lo ricordiamo, da Milan-Juventus del 23 gennaio scorso, quando chiese il cambio al 28' per un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra. Ora torna per gustarsi un altro match di quelli da non fallire. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

