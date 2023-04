Napoli-Milan, gli occhi di tutti sul derby | Champions League News

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Napoli-Milan , partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, martedì 18 aprile , alle ore 21:00 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Dall'Europa, dall'Asia, dal mondo: tutti guarderanno il derby italiano.

Questo Napoli-Milan, per la 'rosea', ha il gusto delle partite che vivono sul filo dell'equilibrio. Il Milan ha vinto 1-0 all'andata, a 'San Siro', con gol di Ismaël Bennacer . Ma nella fila del Napoli è tornato il bomber principe, Victor Osimhen . I pronostici, dunque, sul passaggio del turno sono più che mai aperti. Se non è 50 e 50, ci si va molto vicino .

I bookmakers, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, danno il Milan favorito sul Napoli (quote tra 1,60 e 1,70, contro i 2,10-2,30 degli azzurri). Il gol dell'andata, però, è un vantaggio relativo, soprattutto da quando non esiste più la regola della rete segnata in trasferta che 'vale doppio' in caso di parità. Alto, dunque, il 'rischio' dei tempi supplementari ed, eventualmente, dei calci di rigore.