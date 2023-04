Napoli-Milan, strana atmosfera: cori dalle curve contro De Laurentiis

Napoli-Milan, curve contro De Laurentiis

Le curve del Napoli, si legge, hanno intonato cori di insulti dalle curve contro il presidente Aurelio De Laurentiis, con buona parte del pubblico a fischiare in dissenso. Tafferugli in curva B con scontri fra gruppi diversi di ultrà. Alla fine accensione in serie di fumogeni in segno di sfida. Nel pomeriggio, a piazzale Tecchio, raduno di tifosi per manifestare contro il caro biglietti del Napoli e le restrizioni imposte dalle autorità che vietano l’ingresso di striscioni, fumogeni e altro all’interno dell’impianto. Il coro più gettonato contro il presidente azzurro è stato «Napoli siamo noi». Una situazione molto particolare, anche data la stagione fino ad ora intrapresa dalla squadra di Spalletti. Napoli-Milan: “Leao, Leao”. Il portoghese balla con la Curva