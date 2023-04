Napoli-Milan, caro biglietti: la curva in silenzio organizzato

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le parole della curva del Napoli, in silenzio contro il caro biglietti per il Milan

Napoli-Milan , si legge, andrà in scena nel silenzio dei tifosi organizzati: lo hanno annunciato ieri con un comunicato congiunto gli esponenti della Curva A e della Curva B, elencando tra i motivi della protesta i prezzi praticati dal club azzurro per il ritorno dei quarti di Champions ancora con il Milan e le restrizioni. Ecco le loro parole.

"Meno ultras e più famiglie allo stadio" , l'incipit che richiama una frase di De Laurentiis sul modello inglese. "Da mesi è vietato a tutti l'ingresso di vessilli per un capriccio di questore, sindaco e ADL, spegnendo di fatto la passione... Domenica alle 16.30 ci troveremo all'esterno per ricreare l'atmosfera negata allo stadio... In curva resteremo in silenzio".