Napoli-Milan, febbre biglietti: 50mila tifosi in attesa | NEWS

Napoli-Milan, febbre da Champions

E' partita ieri, si legge, alle ore 15 la prevendita per i non abbonati per la gara di Champions tra il Napoli e il Milan. Prezzi leggermente più alti (Curve a 90 euro, Distinti a 130, Tribuna Nisida a 220, Posillipo a 340) con la prima fase dedicata alla vendita libera dei settori Posillipo, Nisida e degli anelli inferiori di Distinti e Curve. Solo i possessori della Fidelity Card hanno potuto acquistare i biglietti, una scelta mirata del club tesa a scoraggiare il fenomeno del bagarinaggio. I biglietti disponibili, dopo quelli già acquistati dagli abbonati col 20% di sconto, sono andati esauriti in poche ore. Sul web ad un certo punto c'erano quasi 50mila tifosi in attesa, file lunghissime anche per i punti vendita fisici con tifosi in coda dalle dieci. Si va verso il record storico d'incasso che resiste dalla sfida col Real Madrid del 2017.