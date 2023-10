Napoli-Milan, saranno 2500 i tifosi rossoneri allo stadio ‘Maradona’

Secondo quanto riportato dal ' Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, per Napoli-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona', sono attesi ben 2500 tifosi del Diavolo.

In un 'Maradona' tutto esaurito, dunque, saranno moltissimi i tifosi rossoneri al seguito della squadra di Stefano Pioli. Come al solito, supporteranno Davide Calabria e compagni anche nei momenti - come questi - di maggiore difficoltà. La parte superiore del settore ospiti dello stadio sarà quasi occupata quasi per intero.